Endrick si presenta al Lione | Ho parlato con Ancelotti ecco cosa mi ha detto Rivelazione dopo l’arrivederci al Real Madrid
Endrick si presenta al Lione, condividendo le sue impressioni sull’esperienza in Francia dopo aver lasciato il Real Madrid. In un’intervista, ha ricordato le parole di Ancelotti e ha parlato delle sue aspettative per questa nuova fase della carriera. La sua scelta di trasferirsi in prestito rappresenta un passo importante nel suo percorso di crescita come calciatore.
Endrick, passato al Lione in prestito dal Real Madrid, si è espresso così a proposito della sua avventura in Francia. La presentazione Giornata di presentazione per Endrick, gioiellino del Real Madrid passato in prestito al Lione per trovare continuità. Queste le sue dichiarazioni. MOMENTO – «Gli ultimi sei mesi sono stati i migliori. Ho avuto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
