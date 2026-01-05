Endrick al Lione spuntano le clausole del contratto | Abbiamo pubblicato tutto il pubblicabile

È stato ufficializzato il trasferimento di Endrick al Lione in prestito secco dal Real Madrid. Il club francese si farà carico di metà ingaggio, mentre non sono previste altre forme di pagamento. Sono state rese pubbliche tutte le clausole contrattuali note, offrendo un quadro chiaro sulla durata e le condizioni dell’accordo.

