Empoli svolta in dirigenza | Stefano Stefanelli è il nuovo direttore sportivo

L’Empoli Football Club ha annunciato la nomina di Stefano Stefanelli come nuovo direttore sportivo. La decisione fa parte di un aggiornamento dell’organigramma societario, volto a rafforzare la gestione del club. Stefanelli, con la sua esperienza nel settore, contribuirà a definire le strategie sportive della squadra. L’annuncio ufficiale sottolinea l’importanza di questa scelta per il futuro del club toscano.

EMPOLI – Il club del presidente Corsi ridisegna il proprio organigramma. Con una nota ufficiale, l’Empoli Football Club ha annunciato di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo a Stefano Stefanelli. Il nuovo dirigente ha siglato un accordo che lo legherà alla società azzurra fino al 30 giugno 2027. Una scelta di prospettiva, che guarda all’immediato ma pianifica anche la prossima stagione. Classe 1979, originario di Pergola, Stefanelli vanta un curriculum in ascesa. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha iniziato la carriera dirigenziale nel 2016 alla Vis Pesaro. Ha maturato esperienza tra serie B e C con Carpi, Pistoiese e Cesena, oltre a una parentesi nel settore giovanile del Napoli. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: L’Empoli ufficializza il nuovo direttore sportivo: dopo Gemmi arriva Stefano Stefanelli

Leggi anche: Empoli Calcio: Stefanelli nuovo direttore sportivo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Stefano Stefanelli, chi è il pupillo di Giuntoli che vuole rilanciare l’Empoli; Bomba nella direzione sportiva: via Gemmi e Perna, arriva Stefanelli; RIVOLUZIONE DS !!! Gemmi esonerato, arriva Stefanelli; Stefanelli riparte dalla Serie B | l’ex Juve ha firmato con l’Empoli Contratto fino al 2027 per il nuovo direttore sportivo – FOTO.

Empoli, innesti mirati sul mercato. Sfoltire la rosa l’altro obiettivo - Già pienamente operativo fin dalla firma sul contratto che lo legherà all’ Empoli fino a giugno 2027, oggi alle 12 il nuovo direttore sportivo azzurro Stefano Stefanelli rilascerà le sue prime dichiar ... lanazione.it