Emorragia cerebrale durante il parto | lei gravissima salva la neonata

Una donna di 33 anni di Pompei è attualmente in condizioni critiche dopo aver subito un’emorragia cerebrale immediatamente dopo il parto. La gravidanza, seppur complessa, ha portato alla nascita di una neonata, salvata nonostante le complicazioni. La situazione della paziente è sotto stretta osservazione da parte dei medici, mentre si monitorano le sue condizioni e il percorso di recupero.

Una donna di 33 anni di Pompei è ricoverata in condizioni gravissime dopo aver avuto un’emorragia cerebrale insorta subito dopo il parto. La 33enne aveva dato alla luce la sua seconda figlia il 2 gennaio all’ospedale “Martiri di Villa Malta” di Sarno, al termine di una gravidanza definita. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Emorragia cerebrale durante il parto: lei gravissima, salva la neonata Leggi anche: Emorragia cerebrale dopo il parto: 33enne in Rianimazione nel salernitano Leggi anche: Neonata colta da malore poche ore dopo il parto in casa: è gravissima Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il libro di Daniela Gazzano, la mamma braidese che parla con gli occhi, donato a Papa Leone. Nocera Inferiore, grave emorragia cerebrale dopo il parto: giovane donna lotta per la vita all'Umberto I - Dà alla luce la sua bambina e finisce in Rianimazione dopo il parto per un'emorragia cerebrale. ilmattino.it

Ospedale di Nocera, giovane mamma in coma dopo aver partorito bimba a Sarno - StampaE’ in coma, ricoverata nel reparto di Rianimazione, all’ospedale di Nocera Inferiore, dopo il parto per un’emorragia cerebrale. salernonotizie.it

Nocera Inferiore, giovane madre in coma dopo il parto: 33enne ricoverata in Rianimazione - Nelle ore successive alla nascita della bambina, la donna ha iniziato ad accusare forti mal di testa e disturbi visivi, sintomi che si sono rapidamente aggravati fino alla perdita di coscienza. agro24.it

