Emorragia cerebrale dopo il parto | 33enne in Rianimazione nel salernitano
Una donna di 33 anni, residente a Pompei, è attualmente ricoverata in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dopo aver subito un’emorragia cerebrale post-partum. La situazione è ancora sotto controllo medico, mentre le autorità monitorano attentamente l’evento per comprendere le cause e garantire il supporto necessario.
Una donna di 33 anni, originaria di Pompei, è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. La paziente è in coma a seguito di un'emorragia cerebrale sopraggiunta dopo aver dato alla luce la sua seconda figlia. Il parto è avvenuto il 2. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
