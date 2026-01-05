Emorragia cerebrale dopo il parto | 33enne in Rianimazione nel salernitano

Una donna di 33 anni, residente a Pompei, è attualmente ricoverata in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dopo aver subito un’emorragia cerebrale post-partum. La situazione è ancora sotto controllo medico, mentre le autorità monitorano attentamente l’evento per comprendere le cause e garantire il supporto necessario.

