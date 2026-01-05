Emma dice ‘no’ a Stefano De Martino

Da ildifforme.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Emma ha scelto di non partecipare a Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia, rifiutando l'invito di Stefano De Martino. Sebbene i rapporti tra i due siano ora sereni, questa decisione sembra voler evitare ulteriori attenzioni mediatica. La loro relazione resta discreta, e Emma preferisce mantenere un profilo basso in questa circostanza. L'articolo Emma dice ‘no’ a Stefano De Martino è tratto da Il Difforme.

I rapporti tra Emma e Stefano De Martino oggi sono distesi, ma lei ha rifiutato l'invito ad Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia: non vuole alimentare il gossip?. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

emma dice 8216no8217 a stefano de martino

© Ildifforme.it - Emma dice ‘no’ a Stefano De Martino

Leggi anche: Affari Tuoi, Stefano De Martino si scatena e omaggia Emma Marrone

Leggi anche: Stefano De Martino ‘canta’ Emma ad Affari Tuoi: la reazione della cantante

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

emma dice 8216no8217 stefanoEmma dice no a Stefano De Martino: “Non sarà ospite domani ad Affari Tuoi” - Stefano De Martino ha incassato il no della cantante Domani sera andrà in onda la puntata speciale di Affari Tuoi dedicata alla Lotteria Italia con la ... msn.com

Emma rompe il silenzio: il consiglio segreto che sconvolge Stefano De Martino!

Video Emma rompe il silenzio: il consiglio segreto che sconvolge Stefano De Martino!

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.