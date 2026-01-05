Emilio Valdez Velazco, sospettato dell’omicidio di Aurora Livoli, presenta precedenti penali riguardanti aggressioni simili a quelle descritte nelle indagini. Prima di Aurora, sono state registrate due aggressioni analoghe, tutte caratterizzate dall’uso di una stretta al collo per stordire le vittime. Nonostante questi precedenti, non risultava essere stato espulso. Le indagini continuano per chiarire i dettagli e determinare eventuali connessioni tra i fatti.

Per il presunto assassino di Aurora Livoli, la 18enne di Fondi trovata morta a Milano la scorsa settimana, i precedenti presenti negli archivi delle forze dell?ordine delineano il profilo di. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Emilio Valdez Velazco, la stretta al collo per stordire le vittime e violentarle: due aggressioni identiche prima di Aurora Livoli (ma non era stato espulso)

Leggi anche: Caso Aurora, Valdez Velazco ritenuto pericoloso: era stato espulso due volte

Leggi anche: Omicidio di Aurora Livoli, la prima vittima di Velazco: «Diceva: ti spezzo il collo»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Omicidio di Aurora Livoli, il presunto killer verrà interrogato. La vittima della rapina: Poteva uccidere anche me; Valdez, una vita (irregolare) da predatore sessuale: la passione per le giovanissime e la mossa della stretta al collo; Aurora, Valdez: spuntano altre aggressioni a ragazze; Morte di Aurora Livoli, parla la ragazza aggredita in metro da Velazco: Mi disse: Ti spezzo il collo.

Emilio Gabriel Valdez Velazco, la lunga lista delle aggressioni compiute prima di Aurora Livoli - E nel luglio 2024 avvenne un secondo episodio: questa volta a Cologno Monzese, l’uomo afferrò per il collo una donna italiana per palpeggiarla ... blitzquotidiano.it