Emilio Valdez Velazco la stretta al collo per stordire le vittime e violentarle | due aggressioni identiche prima di Aurora Livoli ma non era stato espulso
Emilio Valdez Velazco, sospettato dell’omicidio di Aurora Livoli, presenta precedenti penali riguardanti aggressioni simili a quelle descritte nelle indagini. Prima di Aurora, sono state registrate due aggressioni analoghe, tutte caratterizzate dall’uso di una stretta al collo per stordire le vittime. Nonostante questi precedenti, non risultava essere stato espulso. Le indagini continuano per chiarire i dettagli e determinare eventuali connessioni tra i fatti.
Per il presunto assassino di Aurora Livoli, la 18enne di Fondi trovata morta a Milano la scorsa settimana, i precedenti presenti negli archivi delle forze dell?ordine delineano il profilo di. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Caso Aurora, Valdez Velazco ritenuto pericoloso: era stato espulso due volte
Leggi anche: Omicidio di Aurora Livoli, la prima vittima di Velazco: «Diceva: ti spezzo il collo»
Omicidio di Aurora Livoli, il presunto killer verrà interrogato. La vittima della rapina: Poteva uccidere anche me; Valdez, una vita (irregolare) da predatore sessuale: la passione per le giovanissime e la mossa della stretta al collo; Aurora, Valdez: spuntano altre aggressioni a ragazze; Morte di Aurora Livoli, parla la ragazza aggredita in metro da Velazco: Mi disse: Ti spezzo il collo.
Emilio Gabriel Valdez Velazco, la lunga lista delle aggressioni compiute prima di Aurora Livoli - E nel luglio 2024 avvenne un secondo episodio: questa volta a Cologno Monzese, l’uomo afferrò per il collo una donna italiana per palpeggiarla ... blitzquotidiano.it
Femminicidio di Aurora Livoli, nel passato di Velazco altre aggressioni a donne e un provvedimento di espulsione mai eseguito - La morte della 19enne di Latina si inserirebbe in una lunga serie di episodi di violenza attribuiti al 57enne peruviano, indagato per l'omicidio ... msn.com
Valdez, una vita (irregolare) da predatore sessuale: la passione per le giovanissime e la mossa della stretta al collo - Entrato in Italia nel 2017, il presunto assassino di Aurora Livoli due anni dopo viene trovato senza documenti e accompagnato alla frontiera: riuscirà a rientrare subito. msn.com
Sarebbero tutte 19enni le ragazze aggredite e violentate da Emilio Gabriel Valdez Velazco indagato per l'omicidio di Aurora Livoli L’uomo in passato avrebbe già aggredito e violentato altre tre donne in strada - facebook.com facebook
#AuroraLivoli Emilio Gabriel Valdez Velazco, cittadino peruviano di 57 anni, è sotto indagine per l’omicidio di Aurora Livoli. Già espulso due volte, ha un passato giudiziario che include reati gravi e comportamenti violenti. x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.