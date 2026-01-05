Emergenza sanitaria a Torremaggiore Ppi in affanno per la carenza di medici | Diritto della salute a rischio
A Torremaggiore, il Punto di Primo Intervento continua a affrontare criticità a causa della carenza di medici. La situazione, ormai stabile da tempo, mette a rischio il diritto alla salute della popolazione locale. Non sono stati registrati miglioramenti e la struttura resta in difficoltà, evidenziando l’urgenza di interventi per garantire servizi sanitari adeguati.
Nessun miglioramento registrato. Al Punto di Primo intervento di Torremaggiore la situazione resta precaria, per la carenza di medici. La denuncia arriva dal sindaco del comune dell'Alto Tavoliere, Emilio Di Pumpo. Le sollecitazioni al direttore generale dell'Asl di Foggia, Nigri, all'assessore. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Emergenza sanitaria durante le festività, carenza di medici in tutta la Puglia: criticità anche nel Foggiano
Leggi anche: Allarme carenza di medici, pronto soccorso a rischio. “Servono assunzioni vere”
"SITUAZIONE INACCETTABILE! Torremaggiore, Di Pumpo: “Sanità in affanno: carenza di medici al PPI, servizio a rischio” - La carenza di personale medico continua a mettere in ginocchio il Punto di Primo Intervento (PPI) e il Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) di Torremaggiore. statoquotidiano.it
Ospedale di Pergola. Lo Smi Marche contro l’interruzione dell’accordo su 118 e Ppi - Il sindacato ha scritto all’Ast di Pesaro/Urbino una lettera/diffida in merito alla decisione “unilaterale” di interrompere l’accordo decentrato dell’Area Vasta 1 del 2015 che prevedeva che i medici ... quotidianosanita.it
Emergenza sanitaria a Ercolano: gravi criticità nei soccorsi Da segnalazioni giunta in privato: Nel pomeriggio del 4 gennaio 2026, a Ercolano si è verificato un grave episodio di emergenza sanitaria: una persona in forte stato depressivo ha tentato un gesto - facebook.com facebook
La Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dal #Covid19 svolge l'audizione di Angelo Borrelli, già Capo del @DPCgov. Segui la diretta: bit.ly/Covid221225 #OpenCamera x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.