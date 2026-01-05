A Torremaggiore, il Punto di Primo Intervento continua a affrontare criticità a causa della carenza di medici. La situazione, ormai stabile da tempo, mette a rischio il diritto alla salute della popolazione locale. Non sono stati registrati miglioramenti e la struttura resta in difficoltà, evidenziando l’urgenza di interventi per garantire servizi sanitari adeguati.

Nessun miglioramento registrato. Al Punto di Primo intervento di Torremaggiore la situazione resta precaria, per la carenza di medici. La denuncia arriva dal sindaco del comune dell'Alto Tavoliere, Emilio Di Pumpo. Le sollecitazioni al direttore generale dell'Asl di Foggia, Nigri, all'assessore. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Emergenza sanitaria a Torremaggiore, Ppi in affanno per la carenza di medici: "Diritto della salute a rischio"

Leggi anche: Emergenza sanitaria durante le festività, carenza di medici in tutta la Puglia: criticità anche nel Foggiano

Leggi anche: Allarme carenza di medici, pronto soccorso a rischio. “Servono assunzioni vere”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

"SITUAZIONE INACCETTABILE! Torremaggiore, Di Pumpo: “Sanità in affanno: carenza di medici al PPI, servizio a rischio” - La carenza di personale medico continua a mettere in ginocchio il Punto di Primo Intervento (PPI) e il Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) di Torremaggiore. statoquotidiano.it