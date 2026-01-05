Emergenza freddo accoglienza notturna alla Caritas e giri extra dei volontari | il piano comunale per i più fragili

In risposta alle condizioni meteorologiche avverse e alle temperature in diminuzione, il Comune ha attivato un piano speciale per garantire un’adeguata accoglienza notturna alle persone senza dimora. Il potenziamento delle misure, tra cui l’apertura straordinaria dei centri di accoglienza e i giri dei volontari, mira a offrire supporto e sicurezza ai soggetti più vulnerabili durante questo periodo di emergenza freddo.

L’Amministrazione comunale informa che, in considerazione delle previsioni meteo avverse e del netto abbassamento delle temperature minime con possibili nevicate anche a bassa quota, è previsto il potenziamento delle misure preventive di accoglienza per persone senza fissa dimora, con decorrenza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Emergenza freddo, accoglienza notturna alla Caritas e giri extra dei volontari: il piano comunale per i più fragili Leggi anche: Un piano per l’accoglienza. Contro l’emergenza freddo Leggi anche: Emergenza freddo, il Comune attiva il Piano operativo: accoglienza, sostegno agli anziani e kit per i senza dimora La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Castelfranco Veneto, nuova sistemazione per l'accoglienza notturna dei senzatetto nei mesi invernali; Freddo in arrivo, il Comune chiama i cittadini: “Segnalate chi dorme in strada”; Emergenza freddo, scatta il piano. Accolti già 150 senza dimora. Attive tre strutture fino a marzo; Ancona, freddo: emergenza poveri. Le associazioni si mobilitano. Trentino. Migranti al freddo, mancano posti letto: l’emergenza dell’inverno 2026 - Le temperature gelide di inizio 2026 stanno mettendo seriamente a rischio la vita di chi dorme in strada. stranieriinitalia.it Partita la quattordicesima edizione di “Emergenza Freddo” - La vera novità del 2025 è la nuova sede del Centro di Accoglienza Notturna, inaugurata in via Belletti Bona 22/a. primabiella.it Accoglienza invernale, appello dell’assessore Paulesu in vista del freddo: 'Segnalateci chi dorme in strada' - L’accoglienza invernale non va in vacanza, e soprattutto in questo periodo di feste caratterizzato anche da abbassamenti bruschi della temperatura, le strutture sono pronte a dare risposta a chi ha bi ... 055firenze.it

Emergenza freddo, a Trento quaranta posti letto in più per chi non ha una casa. Ma a Bolzano in cento vivono all'addiaccio x.com

Emergenza freddo a Firenze La situazione per le persone senza dimora è più difficile di come viene raccontata. Dopo la pubblicazione di informazioni ufficiali, siamo stati contattati da operatori che lavorano ogni giorno nei servizi di accoglienza Seco - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.