Elon Musk a cena con Trump pace fatta? Ed esulta per il Venezuela

Un incontro tra Elon Musk e Donald Trump ha suscitato interesse, con una foto che li ritrae insieme a cena, inclusa Melania Trump. La riunione avviene in un contesto di recenti sviluppi politici, tra cui l’azione contro il Venezuela e la cattura di Nicolas Maduro. L’evento potrebbe indicare un miglioramento nei rapporti tra i due, ma resta da capire l’effettivo significato di questo incontro nel panorama politico attuale.

(Adnkronos) – Pace fatta tra Elon Musk e Donald Trump? Il miliardario ha pubblicato una foto che lo ritrae a cena con il presidente degli Stati Uniti, fresco di attacco al Venezuela con cattura e deportazione di Nicolas Maduro, e la first lady Melania Trump, in un incontro che sembra segnare la fine delle tensioni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

