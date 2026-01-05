Elodie è fidanzata con la sua ballerina e Iannone soffre per la separazione? Scoppia il gossip!

Le recenti speculazioni sui sentimenti di Elodie e Iannone hanno attirato l'attenzione dei media e dei fan. Si parla di una possibile relazione tra Elodie e la sua ballerina, mentre Iannone sembra affrontare un momento di difficoltà legato alla separazione. Queste notizie stanno facendo discutere gli appassionati di gossip, alimentando curiosità e dibattiti sul mondo dello spettacolo e dello sport.

Il nuovo anno si è aperto con un’ondata di indiscrezioni che sta facendo discutere fan e appassionati di gossip. Al centro dei rumors c’è Elodie, il cui nome negli ultimi giorni è stato accostato non più a quello di Andrea Iannone, ma a una figura che il pubblico conosce bene dai suoi concerti. Tra foto, segnalazioni e presunte confidenze, il racconto prende forma e accende il dibattito: si tratta solo di amicizia o di qualcosa di più? Elodie e Franceska, è amore? Scoppia il gossip!. Le voci si sono fatte insistenti dopo il Capodanno 2026, trascorso da Elodie a Napoli. Nella notte di San Silvestro la cantante ha festeggiato in una nota discoteca della città, circondata da amici e collaboratori, ma senza Andrea Iannone al suo fianco. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Elodie è fidanzata con la sua ballerina e Iannone soffre per la separazione? Scoppia il gossip! Leggi anche: Elodie e Iannone si sarebbero lasciati: si riaccende il gossip sulla ballerina della cantante Leggi anche: “Finita con Iannone, con chi si consola”. Elodie, la bomba gossip durante le feste di Natale: scoperta così Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Elodie dimentica Andrea Iannone con una delle sue ballerine? “Coccole, baci e abbracci”. Ecco chi è - Elodie sembra avere una liaison con una delle ballerine del suo corpo di ballo dopo la presunta rottura con Andrea Iannone. mondotv24.it

“Elodie beccata a baciare una sua ballerina in discoteca”: spunta il video/ Rottura confermata con Iannone? - La cantante è stata beccata in una discoteca di Napoli mentre baciava una sua ballerrina ... ilsussidiario.net

Elodie al centro delle segnalazioni: è sbocciato l'amore con una ballerina del suo tour? - Arrivano diverse segnalazioni della cantante in atteggiamenti romantici con una delle ballerine del suo tour. msn.com

#elodie #napoli #concerto #capodanno #pelliccia - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.