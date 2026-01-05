Elenco operatori economici | sono 436 gli iscritti da marzo 2025

A marzo 2025, l’Elenco degli operatori economici della Provincia di Padova conta 436 iscritti. Il numero è in crescita, poiché sono in corso le procedure di iscrizione di nuovi soggetti. Questo elenco rappresenta un punto di riferimento importante per le attività economiche locali, contribuendo alla trasparenza e alla collaborazione tra imprese e amministrazioni pubbliche.

Sono 436 gli operatori economici attualmente inseriti nell’Elenco degli operatori economici della Provincia di Padova, ma il loro numero è destinato ad aumentare già a breve perché sono in fase di iscrizione le istanze di nuovi soggetti. È il primo positivo “bilancio” dell’attività dell’Elenco. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

