Egitto-Benin | formazioni statistiche e anteprime

L’incontro tra Egitto e Benin, valido per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2026, si svolgerà allo stadio Adrar. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con l’obiettivo di avanzare ai quarti di finale. Di seguito, vengono analizzate le formazioni, le statistiche e le anteprime della sfida, offrendo un quadro completo per gli appassionati e gli addetti ai lavori.

2026-01-04 21:56:00 Il web non parla d’altro: Anteprima della partita Egitto-Benin. Con l’obiettivo di evitare un’altra eliminazione agli ottavi di finale della Coppa d’Africa, lunedì l’Egitto, vincitore del Gruppo B, affronterà il Benin allo stadio Adrar con in palio un posto ai quarti di finale. La squadra di Hossam Hassan arriva come forte favorita dopo aver registrato la porta inviolata consecutive nella fase a gironi, mentre il Benin partecipa alla fase a eliminazione diretta per la seconda volta nella sua storia AFCON. I Pharaohs hanno superato il Bafana Bafana 1-0 nonostante fossero ridotti a 10 uomini e poi hanno pareggiato a reti inviolate contro i Palancas Negras nell’ultima partita del girone. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

