Effetto Champions al contrario | senza coppe Inter e Napoli sono ingiocabili in Serie A

A dicembre, la Serie A ha mostrato una nuova gerarchia nel campionato, con Inter, Napoli e Milan in testa. Senza le competizioni europee, queste squadre hanno consolidato i propri posizionamenti, lasciando indietro le altre contendenti. Le sfide imminenti di gennaio saranno decisive per definire i rapporti di forza, mentre le dinamiche di questa fase si delineano come fondamentali per il proseguo della stagione.

Il Milan chiama, il Napoli risponde, l’ Inter rilancia. In attesa degli scontri diretti di gennaio, dicembre è stato il mese che ha rivelato i rapporti di forza in Serie A, scavando un solco probabilmente già incolmabile in testa alla classifica: evaporate prevedibilmente le velleità della Roma di Gasperini, ormai lontana la Juve nonostante la cura Spalletti, davanti si è formato un terzetto che potrebbe anche giocarsi lo scudetto fino in fondo. Questo grazie ad un filotto impressionante, e che sia successo proprio in queste settimane non è un caso. Se il Milan procede col solito ruolino di marcia, fatto di estrema costanza (non perde da agosto, dall’esordio con la Cremonese) e un pizzico di fortuna (la squadra gioca ogni partita peggio della precedente, eppure continua a sbloccarle sistematicamente alla prima occasione), sono soprattutto Inter e Napoli ad aver accelerato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

