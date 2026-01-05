Edu Up Close | al Cinematocasa 7 notti di concerti e laboratori
Dal 10 al 31 gennaio 2026, il Cinematocasa di Palermo ospita Edu Up Close, una rassegna dedicata a musica, apprendimento e creatività. L’evento mira a collegare la formazione scolastica con il mondo dello spettacolo, offrendo agli studenti l’opportunità di partecipare a concerti e laboratori, favorendo un’esperienza educativa e culturale condivisa.
Dal 10 al 31 gennaio 2026 il Cinematocasa di Palermo, ospita Edu Up Close – 7 Nights of Music, Learning and Creativity, rassegna che nasce con l’obiettivo di creare un ponte concreto tra didattica e palcoscenico, offrendo agli allievi l’opportunità di condividere l’esperienza del concerto insieme. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Al via al Cinematocasa Jazz Up Close, rassegna jazz di 15 appuntamenti
Leggi anche: Al Cinematocasa al via la rassegna musicale "Christmas Up close": quattro appuntamenti con la grande musica
Open Jazz Club. . Jazz Up Close - 15 Nights of Creative Stories - Pamela Barone 4et - “Italian & American Songbook” - 13.12.25 - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.