Edu Up Close | al Cinematocasa 7 notti di concerti e laboratori

Dal 10 al 31 gennaio 2026, il Cinematocasa di Palermo ospita Edu Up Close, una rassegna dedicata a musica, apprendimento e creatività. L’evento mira a collegare la formazione scolastica con il mondo dello spettacolo, offrendo agli studenti l’opportunità di partecipare a concerti e laboratori, favorendo un’esperienza educativa e culturale condivisa.

