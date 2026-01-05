Edu Pro l’eco del tempo | il teatro che salpa dalle mura del carcere di Secondigliano

Edu Pro – l’eco del tempo è un progetto teatrale promosso da Nuova Comune Aps, che coinvolge detenuti del carcere di Secondigliano. Attraverso lo spettacolo “Scetate Partenope”, il progetto mira a promuovere il teatro sociale e civile, offrendo un’opportunità di espressione e riflessione ai partecipanti. Sostenuto dal Ministero della Giustizia e dal Comune di Napoli, rappresenta un esempio di impegno culturale e inclusione sociale dentro il contesto penitenziario.

La Nuova Comune Aps, compagnia professionale di teatro sociale e civile che opera anche all'interno del carcere di Secondigliano (NA) con allievi attori detenuti in alta sicurezza al reparto Tirreno, ci invia la riflessione di "una collega spettatrice " sullo spettacolo Scetate Partenope che riassume il progetto "Edu Pro – l'eco del tempo", sovvenzionato dal Ministero della Giustizia, dal dipartimento della casa circondariale e patrocinato dal comune di Napoli. Un orizzonte, dietro il sipario un gruppo di uomini si prepara a salpare. Un cielo oltre le mura. I compagni, quelli vecchi e quelli nuovi, tutti insieme cantano "casa".

