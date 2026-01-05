Economia | le previsioni dell’anno | Il Pil crescerà di 0,66 punti Perugia molto meglio di Terni

Secondo le previsioni dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, l’economia umbra nel 2026 dovrebbe registrare una crescita del 0,66%, in linea con la media nazionale. Perugia si conferma più dinamica rispetto a Terni, posizionandosi all’ottavo posto tra le regioni italiane per crescita economica. Questi dati offrono uno sguardo obiettivo sulla situazione economica della regione, evidenziando differenze tra i territori locali.

Il Pil dell’Umbria nel 2026 dovrebbe crescere dello 0,66 per cento. A dirlo è l’Ufficio studi della Cgia di Mestre che stima la crescita in linea con la media nazionale e che vedrebbe la nostra regione all’ottavo posto tra le regioni. A livello-Italia In termini reali, la crescita rispetto all’anno precedente dovrebbe attestarsi allo 0,66 per cento, sostenuta principalmente dalla ripresa dell’ export (+1), dalla stabilità dei consumi delle famiglie (+0,6) e dei consumi della Pubblica Amministrazione (+0,5), mentre si registra un rallentamento degli investimenti (+0,7 per cento rispetto al +2,4 dell’anno appena concluso). 🔗 Leggi su Lanazione.it

