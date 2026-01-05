Ecco perché succede e come affrontare il trauma

Da iodonna.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Natalia Paragoni, nota modella e influencer, ha condiviso pubblicamente la sua esperienza di aborto spontaneo, offrendo uno sguardo sincero su un evento spesso silenzioso. In questo articolo, analizziamo le cause di questo trauma e suggeriamo modalità di affrontarlo, offrendo informazioni utili e supporto a chi si trovi in situazioni simili.

L a modella e influencer Natalia Paragoni ha recentemente aperto il proprio cuore sui social, raccontando l’esperienza di un aborto spontaneo. L’ex volto di Uomini e Donne, che oggi aspetta un secondo figlio assieme ad Andrea Zelletta, ha raccontato che «avevo perdite di sangue continue e vivevo nell’ansia». E ha descritto i sintomi e la corsa in ospedale dove un’ecografia ha purtroppo confermato che il feto non dava più segni di vita. La sua testimonianza, condivisa con sincerità e coraggio, ha attirato grande attenzione, mettendo in luce un tema spesso circondato da silenzio e tabù. Kasia Smutniak attaccata dai cattolici polacchi: «È pro aborto, non può essere la Madonna» X Leggi anche › Accesso sicuro all’aborto: l’Europa compie un passo politico storico sui diritti delle donne › Dybala, la moglie Oriana e il dolore per un aborto spontaneo: quando la gravidanza si interrompe da sola Cos’è l’aborto spontaneo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

ecco perch233 succede e come affrontare il trauma

© Iodonna.it - Ecco perché succede e come affrontare il trauma

Leggi anche: Cosa succede alle vipere durante il letargo: ecco perché possono morire congelate

Leggi anche: “Depressione di Natale? Guardate i vecchi filmati di famiglia, ecco perché la nostalgia ci fa bene”: i consigli della psicologa per affrontare il Christmas Blues

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ecco cosa succede quando diventi troppo grande per tutti quelli che ti circondano

Video Ecco cosa succede quando diventi troppo grande per tutti quelli che ti circondano

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.