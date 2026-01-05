Natalia Paragoni, nota modella e influencer, ha condiviso pubblicamente la sua esperienza di aborto spontaneo, offrendo uno sguardo sincero su un evento spesso silenzioso. In questo articolo, analizziamo le cause di questo trauma e suggeriamo modalità di affrontarlo, offrendo informazioni utili e supporto a chi si trovi in situazioni simili.

L a modella e influencer Natalia Paragoni ha recentemente aperto il proprio cuore sui social, raccontando l’esperienza di un aborto spontaneo. L’ex volto di Uomini e Donne, che oggi aspetta un secondo figlio assieme ad Andrea Zelletta, ha raccontato che «avevo perdite di sangue continue e vivevo nell’ansia». E ha descritto i sintomi e la corsa in ospedale dove un’ecografia ha purtroppo confermato che il feto non dava più segni di vita. La sua testimonianza, condivisa con sincerità e coraggio, ha attirato grande attenzione, mettendo in luce un tema spesso circondato da silenzio e tabù. Kasia Smutniak attaccata dai cattolici polacchi: «È pro aborto, non può essere la Madonna» X Leggi anche › Accesso sicuro all’aborto: l’Europa compie un passo politico storico sui diritti delle donne › Dybala, la moglie Oriana e il dolore per un aborto spontaneo: quando la gravidanza si interrompe da sola Cos’è l’aborto spontaneo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ecco perché succede e come affrontare il trauma

Leggi anche: Cosa succede alle vipere durante il letargo: ecco perché possono morire congelate

Leggi anche: “Depressione di Natale? Guardate i vecchi filmati di famiglia, ecco perché la nostalgia ci fa bene”: i consigli della psicologa per affrontare il Christmas Blues

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ecco cosa succede quando diventi troppo grande per tutti quelli che ti circondano

Dolore e gonfiore addominale, flatulenza... Perché succede e come contrastare questi sintomi Scopri di più nel nostro ultimo articolo: trovi il link nel primo commento - facebook.com facebook