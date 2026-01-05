Presentiamo la Messa Online 2.0, una piattaforma interattiva pensata per anziani soli e malati. Realizzata con l’obiettivo di offrire un momento di spiritualità accessibile, questa soluzione permette di partecipare alle funzioni religiose comodamente da casa. Adatta alle esigenze di chi ha difficoltà a muoversi, la piattaforma mira a favorire il senso di comunità e il supporto spirituale per chi vive situazioni di fragilità.

Monza – Da quando ha contratto la Sla, la vita di Mario è stata stravolta e ora può muoversi solo se qualcuno gli dà una mano. Luisa, che andava sempre a messa, da quando ha perduto la figlia ha perso anche la voglia di uscir e. Lidia, 88 anni, dopo una brutta polmonite è stata costretta a trasferirsi in un centro di riabilitazione lontano da casa dove re-imparare a respirare, senza nemmeno il conforto del suo confessore. Tutte persone accomunate dalle difficoltà della vita e dal bisogno di conforto e, anche, di una vita spirituale. In un mondo iper-tecnologico in cui i preti si trovano anche sul web, l’elemosina si può fare colo bancomat (al Duomo di Monza) e in Tv non è difficile imbattersi in una messa, pur nella distanza inevitabile dell’etere, si è aperta una nuova opportunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Ecco la messa on line 2.0 (interattiva) per anziani soli e malati”

Leggi anche: Truffe on line, anziani foggiani chiamati a difendersi: “Ecco cosa si deve fare per non farsi intrappolare"

Leggi anche: Perché quando siamo malati vogliamo stare da soli? La risposta è nel cervello

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Vi aspettiamo il 5 Gennaio alla S. Messa delle 18.30 per la presentazione della rivista on-line "SALVE REGINA"! - facebook.com facebook

E’ on line il nuovo numero di #mondoagricolo, la rivista dell’ #agricoltura. Qui per leggere il giornale: yumpu.com/it/embed/view/… Da qui è possibile scaricare la rivista: tinyurl.com/5d9bm6ks Il discorso del presidente @masgiansanti all’assemblea i x.com