La commissione d’inchiesta “Alluvioni, lavori sotto esame” si prepara a visitare Emilia-Romagna e Marche tra febbraio e marzo. L’obiettivo è valutare lo stato degli interventi di prevenzione e sicurezza, verificare l’andamento delle indagini giudiziarie e analizzare le cause delle recenti alluvioni. Questa fase di approfondimento mira a identificare criticità e miglioramenti necessari per fronteggiare future emergenze naturali.

"Tra febbraio e marzo saremo in missione in Emilia-Romagna e nelle Marche. Stiamo programmando i lavori, ma posso anticipare che in Emilia-Romagna faremo più di un sopralluogo, per verificare qual è la situazione degli interventi, a che punto sono le inchieste della magistratura, che cosa ha funzionato e soprattutto cosa non ha funzionato". L’annuncio è di Pino Bicchielli, deputato di Forza Italia, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, sull’attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e ricostruzione. Istituita a ottobre del 2024, la commissione è operativa da marzo 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco la commissione d’inchiesta: "Alluvioni, lavori sotto esame"

