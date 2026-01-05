In un incontro equilibrato, il Certaldo esce sconfitto dalla trasferta contro la Colligiana, con il risultato di 1-0. La partita si è svolta senza grandi sussulti, evidenziando l'impegno di entrambe le squadre. Nonostante la buona prestazione, i padroni di casa sono riusciti a trovare il gol decisivo. Una sconfitta che lascia amarezza ma anche spunti di riflessione per il team biancazzurro.

colligiana 1 certaldo 0 COLLIGIANA: Conti, Simi, Gianneschi, Bouhamed, De Pellegrin, Mariani, Donati (6’ Calamassi), Cicali F., Poli, Masini (72’ Pierucci), Montagna. A disp.: Di Bonito, Messini, Finetti, Bartalini, Dini, Nacci, Vitale. All.: Guidi. CERTALDO: Cicali S., Cicali T. (68’ Pinzani), Innocenti, Aguedo, Piochi, Nannetti, Cianciolo (72’ Ciappi), Alfani, Pareggi, Calosi, Cicali G. A disp.: Gasparri, Celoni, Cardinali, Tinacci, Lazar Radu, Cesarano, Bacciottini. All.: Gangoni. Arbitro: Bragazzi di Carrara. Rete: 67’ Masini. COLLE VAL D’ELSA – Un buon Certaldo è costretto ad arrendersi di misura al Manni contro la Colligiana degli ex (il centrocampista Bouhamed e il difensore De Pellegrin, grandi protagonisti dell’avventura in Serie D di due stagioni fa). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Derby amaro per un buon Certaldo. I viola giocano alla pari ma cadono

