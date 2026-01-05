È stato luce vita sprizzava entusiasmo A Seriate l’addio a Emanuele

A Seriate si sono svolti i funerali di Emanuele, il giovane di 22 anni scomparso recentemente. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di grande rispetto e raccoglimento, con la presenza di molte persone che hanno voluto rendere omaggio alla sua memoria. La bara bianca, decorata con fiori candidi, e la fotografia sorridente del ragazzo hanno accompagnato il momento di commozione collettiva.

I FUNERALI. La bara bianca sormontata da fiori candidi, una foto sorridente del giovane 22enne, tantissima gente in silenzio. Seriate si è raccolta per dare l’ultimo saluto ad Emanuele Castioni, mancato per malattia venerdì 2 gennaio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «È stato luce, vita, sprizzava entusiasmo». A Seriate l’addio a Emanuele Leggi anche: Blackout a Napoli, senza luce i palazzi al Corso Vittorio Emanuele: ascensori fermi e gente in strada Leggi anche: Kris Jenner: entusiasmo per la vita o per il lifting? Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. ASIA TODAY Iran: almeno 10 morti nelle manifestazioni contro il caro-vita; Matrimonio alla Casa dei Gelsi accanto alla mamma malata, la sposa: «L'ultimo sogno, due settimane dopo si è spenta». Si verifica quando la luce del sole attraversa i cristalli di ghiaccio dei cirri. L’effetto spettacolare è stato documentato dagli scatti di numerosi turisti - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.