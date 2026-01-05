E' stato l' anno migliore per la Fondazione | Ci sarà un aumento abbondante dei fondi per il territorio

Nel 2025, la Fondazione Cassa dei Risparmi ha registrato un incremento significativo delle risorse, grazie a un anno positivo per borse e investimenti azionari. Il patrimonio si avvicina ai 900 milioni di euro, permettendo un aumento delle risorse destinate alle iniziative sociali sul territorio. Questo risultato rappresenta un miglioramento importante per la capacità della Fondazione di sostenere progetti e interventi a favore della comunità locale.

Grazie ad un 2025 record per le borse e gli investimenti azionari, la Fondazione Cassa dei Risparmi registra un rafforzamento del patrimonio (che è prossimo a un controvalore di quasi 900 milioni di euro) e maggiori risorse da destinare in erogazioni sociali al territorio.

