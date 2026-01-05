E’ stata una partita di alto livello Mister Bellazzini è soddisfatto

Da sport.quotidiano.net 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mister Bellazzini valuta positivamente il pareggio di ieri, definendolo un primo passo importante per il girone di ritorno. Per il tecnico bianconero, questa prestazione rappresenta una base su cui costruire il proseguimento della stagione, evidenziando l'importanza di un risultato che possa rafforzare la squadra nelle prossime sfide.

Per il tecnico bianconero, Tommaso Bellazzini (foto), il pareggio di ieri è stato "il primo mattoncino su cui costruire il girone di ritorno ". "E’ stata una partita di livello altissimo – le sue parole –. Il Tau ha dimostrato di essere una squadra forte, con grande fisicità, di peso specifico, che non è alta in classifica per caso. Una partita tosta e combattuta, di alta classifica, con tante occasioni dall’una e dall’altra parte. Avremmo potuto perderla, avremmo potuto vincerla: alla fine sono soddisfatto perché uscire da questo campo con un punto non è banale". L’incontro si è sviluppato su ritmi alti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

e8217 stata una partita di alto livello mister bellazzini 232 soddisfatto

© Sport.quotidiano.net - "E’ stata una partita di alto livello". Mister Bellazzini è soddisfatto

Leggi anche: Cagliari, Pisacane: ”Dobbiamo dare qualcosa in più contro il Napoli, servirà una partita di alto livello

Leggi anche: Ultimo impegno del 2025 per l’Unieuro: la trasferta contro Bergamo. Coach Martino: "Una partita di alto livello"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.