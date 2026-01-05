Mister Bellazzini valuta positivamente il pareggio di ieri, definendolo un primo passo importante per il girone di ritorno. Per il tecnico bianconero, questa prestazione rappresenta una base su cui costruire il proseguimento della stagione, evidenziando l'importanza di un risultato che possa rafforzare la squadra nelle prossime sfide.

Per il tecnico bianconero, Tommaso Bellazzini (foto), il pareggio di ieri è stato "il primo mattoncino su cui costruire il girone di ritorno ". "E’ stata una partita di livello altissimo – le sue parole –. Il Tau ha dimostrato di essere una squadra forte, con grande fisicità, di peso specifico, che non è alta in classifica per caso. Una partita tosta e combattuta, di alta classifica, con tante occasioni dall’una e dall’altra parte. Avremmo potuto perderla, avremmo potuto vincerla: alla fine sono soddisfatto perché uscire da questo campo con un punto non è banale". L’incontro si è sviluppato su ritmi alti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "E’ stata una partita di alto livello". Mister Bellazzini è soddisfatto

Leggi anche: Cagliari, Pisacane: ”Dobbiamo dare qualcosa in più contro il Napoli, servirà una partita di alto livello

Leggi anche: Ultimo impegno del 2025 per l’Unieuro: la trasferta contro Bergamo. Coach Martino: "Una partita di alto livello"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La partita tra le due ex giocatrici russe è stata la più lunga e combattuta della prima giornata a Brisbane. Bene anche per Tomljanovic, che passa al secondo turno - facebook.com facebook

Non c’è stata partita. Una squadra solo in campo. È stata impressionante la prova di forza da parte del #Napoli. #Lazio subito annichilita dagli assalti azzurri. È iniziato nel migliore dei modi il 2026 per la squadra campione d’Italia. #Conte ha schierato gli stess x.com