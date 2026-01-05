È sempre mezzogiorno Clerici apre la puntata pregando per le vittime di Crans- Montana | I giudizi sono indegni | VIDEO

Nella prima puntata della stagione 2026 di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha aperto la trasmissione con un momento di riflessione e preghiera in ricordo delle vittime di Crans-Montana, esprimendo disappunto per i giudizi ingiusti rivolti ai giovani coinvolti. La conduttrice ha sottolineato l'importanza di mantenere rispetto e sensibilità nel dibattito pubblico, invitando a un approccio più equilibrato e rispettoso.

Un'apertura sottotono quella della stagione 2026 di È sempre mezzogiorno, dove Antonella Clerici ha omaggiato le vittime di Crans- Montana, con un tono polemico verso chi critica questi ragazzi

