Con l’innovazione tecnologica, è possibile verificare la freschezza del pesce in meno di due minuti. Un sensore australiano permette di valutare rapidamente la qualità del prodotto, offrendo maggiore sicurezza durante l’acquisto. La freschezza è fondamentale per garantire un consumo sicuro e di qualità, e questa nuova soluzione rende più semplice e affidabile la scelta al supermercato o dal pescivendolo.

Quando si compra il pesce la priorità è una: la freschezza. C’è un modo per scoprire se il pesce che abbiamo acquistato è buono o da buttare? Grazie alla tecnologia, ora si può. Un team australiano ha sviluppato un nuovo sensore che è in grado di stabilirlo tramite l’analisi della testa dell’animale in meno di 2 minuti. Il funzionamento dello strumento tecnologico è stato illustrato sulla rivista Acs Sensors e riportato su Focus. Il sensore analizza i composti chimici che si formano sulla testa del pesce immediatamente dopo la sua morte. Uno di questi è l’ipoxantina ed è un prodotto della degradazione degli acidi nucleici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È possibile stabilire in pochi minuti se un pesce è fresco? Grazie a un sensore australiano ora si può (e bastano meno di due minuti)

Leggi anche: Per aggirare i limiti etici di Gemini 3 bastano pochi minuti e ciò è preoccupante

Leggi anche: Japanese Walking, bastano 30 minuti per far bene al cuore (anche se si è pigri)

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

milanoNobile. . Via Padova, Milano. Dopo Capodanno continuano ad arrivarci segnalazioni dai cittadini. . In questo video si vedono oggetti simili a bossoli rinvenuti sull’asfalto, davanti al deposito dei bus in zona Via Padova. . Non è possibile stabilire con cert - facebook.com facebook