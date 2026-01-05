E’ morto Pier Francesco Guarguaglini il manager che lanciò Finmeccanica sulla scena internazionale

Pier Francesco Guarguaglini, ex presidente e amministratore delegato di Finmeccanica, è scomparso all’età di 88 anni. Figura chiave nel settore industriale, ha contribuito a portare l’azienda italiana sul palcoscenico internazionale. La sua scomparsa segna la perdita di un professionista che ha avuto un ruolo importante nello sviluppo e nella crescita del settore aerospaziale e della difesa in Italia.

(Adnkronos) – È morto a 88 anni l'ex presidente e amministratore delegato di Finmeccanica, Pier Francesco Guarguaglini. Il top manager di Castagneto Carducci, dove è nato il 25 febbraio del 1937, è arrivato alla plancia di comando di Finmeccanica nell'aprile 2002, ed è rimasto – imprimendo un nuovo passo al gruppo – fino al 2011,

