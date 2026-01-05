È morto il giornalista tv Gianluigi Armaroli
È venuto a mancare il giornalista bolognese Gianluigi Armaroli, noto per il suo ruolo di corrispondente dall'Emilia-Romagna per il Tg5. Con una lunga carriera dedicata all'informazione, Armaroli ha rappresentato un punto di riferimento per molti nel panorama giornalistico regionale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dell'informazione e per la comunità locale.
È morto il giornalista bolognese Gianluigi Armaroli, storico corrispondente dall'Emilia-Romagna del Tg5. Aveva compiuto 77 anni lo scorso novembre. Nato a Bologna nel 1948, si era laureato all'Accademia di Belle Arti con indirizzo scenografia, poi ha frequentato l'Accademia Antoniana per la. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Lutto al Tg 5, è morto lo storico inviato Gianluigi Armaroli: il giornalista aveva 77 anni
Leggi anche: Chi era Gianluigi Armaroli: la storia del giornalista che ha raccontato l’Italia al Tg5
Morto Giovanni Masotti, giornalista volto storico della Rai ed ex vicedirettore del Tg2: aveva 74 anni - Morto a 74 anni per le complicazioni di una broncopolmonite Giovanni Masotti, giornalista storico della Rai e volto noto del Tg2 negli anni '90 ... virgilio.it
E’ morto il giornalista novarese Marco Fornara https://www.buongiornonovara.com/e-morto-il-giornalista-novarese-marco-fornara/ - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.