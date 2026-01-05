È morto il giornalista tv Gianluigi Armaroli

È venuto a mancare il giornalista bolognese Gianluigi Armaroli, noto per il suo ruolo di corrispondente dall'Emilia-Romagna per il Tg5. Con una lunga carriera dedicata all'informazione, Armaroli ha rappresentato un punto di riferimento per molti nel panorama giornalistico regionale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dell'informazione e per la comunità locale.

