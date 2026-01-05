È morto il giornalista Gianluigi Armaroli
È venuto a mancare a 77 anni Gianluigi Armaroli, noto giornalista bolognese e figura storica dell’informazione Mediaset. Per molti anni è stato corrispondente dall’Emilia-Romagna per il Tg5, diretto da Enrico Mentana, contribuendo con professionalità e competenza al panorama giornalistico italiano.
È scomparso a 77 anni Gianluigi Armaroli, giornalista bolognese e volto storico dell’informazione Mediaset, a lungo corrispondente dall’Emilia-Romagna per il Tg5 diretto da Enrico Mentana. La notizia della sua morte è stata comunicata in diretta durante l’edizione del notiziario. Nato a Bologna nel 1948, Armaroli aveva raccontato da inviato alcuni dei passaggi più rilevanti della cronaca regionale, occupandosi anche, negli ultimi tempi, delle gravi alluvioni che hanno colpito il territorio. Prima di dedicarsi al giornalismo televisivo, Armaroli aveva seguito un percorso artistico: dopo la laurea all’Accademia di Belle Arti con specializzazione in scenografia, aveva frequentato l’Accademia Antoniana per la recitazione, lavorando come attore radiofonico e televisivo in Rai, per poi passare alle emittenti private e infine a Mediaset. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: È morto il giornalista tv Gianluigi Armaroli
Leggi anche: Lutto al Tg 5, è morto lo storico inviato Gianluigi Armaroli: il giornalista aveva 77 anni
Lutto al Tg 5, è morto lo storico inviato Gianluigi Armaroli: il giornalista aveva 77 anni - È morto a 77 anni il giornalista Gianluigi Armaroli, storico inviato del Tg5, da diversi anni in pensione. fanpage.it
Gianluigi Armaroli, morto il popolare giornalista del Tg5: aveva 77 anni. L'annuncio in diretta tv. Si era trasferito a Pesaro - È morto il giornalista bolognese Gianluigi Armaroli, storico corrispondente dall'Emilia- msn.com
Giornalismo in lutto, è morto a 77 anni Gianluigi Armaroli - Società: De Pascale: Una perdita che ci rattrista profondamente, perché con Gianluigi Armaroli non se ne va solo un grande giornalista, ma anche un persona garbata ... lapressa.it
Gianluigi Armaroli è morto: era il volto del Tg5 dall’Emilia-Romagna
Gianluigi Armaroli, morto il giornalista bolognese storico inviato del TG5: aveva 77 anni. Ha raccontato da inviato tra i più importanti eventi in regione, ultimi quelli relativi alle alluvioni - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.