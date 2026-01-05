È morto il giornalista Gianluigi Armaroli

È venuto a mancare a 77 anni Gianluigi Armaroli, noto giornalista bolognese e figura storica dell’informazione Mediaset. Per molti anni è stato corrispondente dall’Emilia-Romagna per il Tg5, diretto da Enrico Mentana, contribuendo con professionalità e competenza al panorama giornalistico italiano.

È scomparso a 77 anni Gianluigi Armaroli, giornalista bolognese e volto storico dell’informazione Mediaset, a lungo corrispondente dall’Emilia-Romagna per il Tg5 diretto da Enrico Mentana. La notizia della sua morte è stata comunicata in diretta durante l’edizione del notiziario. Nato a Bologna nel 1948, Armaroli aveva raccontato da inviato alcuni dei passaggi più rilevanti della cronaca regionale, occupandosi anche, negli ultimi tempi, delle gravi alluvioni che hanno colpito il territorio. Prima di dedicarsi al giornalismo televisivo, Armaroli aveva seguito un percorso artistico: dopo la laurea all’Accademia di Belle Arti con specializzazione in scenografia, aveva frequentato l’Accademia Antoniana per la recitazione, lavorando come attore radiofonico e televisivo in Rai, per poi passare alle emittenti private e infine a Mediaset. 🔗 Leggi su Lettera43.it

