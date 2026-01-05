E’ morto Gianluigi Armaroli storico corrispondente dall’Emilia-Romagna per Tg5
È scomparso a 77 anni Gianluigi Armaroli, noto giornalista e storico corrispondente dell’Emilia-Romagna per il Tg5. Figura di riferimento nel settore, Armaroli ha contribuito a raccontare importanti eventi della regione, lasciando un ricordo indelebile nel giornalismo italiano. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dell’informazione e per chi lo ha seguito nel corso degli anni.
(Adnkronos) – Lutto nel mondo del giornalismo. E' morto a 77 anni Gianluigi Armaroli, storico corrispondente dall'Emilia-Romagna del primo Tg5 diretto da Enrico Mentana. L'annuncio è stato dato in diretta dal Tg5. Armaroli ha raccontato da inviato i più importanti eventi della Regione, ultimi quelli relativi alle alluvioni. Bolognese, laureato all'Accademia di Belle Arti con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: È morto Gianluigi Armaroli, storico corrispondente dall’Emilia Romagna del Tg5. Ad annunciarlo su X è stato il direttore Clemente Mimun
Leggi anche: Addio al collega Gianluigi Armaroli, storico corrispondente dall'Emilia-Romagna
Morto Gianluigi Armaroli, volto dall'Emilia Romagna per il Tg5: aveva 77 anni - Lutto nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Gianluigi Armaroli, storico corrispondente dall'Emilia- tg24.sky.it
È morto Gianluigi Armaroli, storico corrispondente dall’Emilia Romagna del Tg5. Ad annunciarlo su X è stato il direttore Clemente Mimun - È morto a 77 anni il giornalista bolognese che per vent'anni è stato corrispondente Mediaset dall'Emilia Romagna ... ilfattoquotidiano.it
Lutto al Tg 5, è morto lo storico inviato Gianluigi Armaroli: il giornalista aveva 77 anni - È morto a 77 anni il giornalista Gianluigi Armaroli, storico inviato del Tg5, da diversi anni in pensione. fanpage.it
Gianluigi Armaroli è morto: era il volto del Tg5 dall’Emilia-Romagna
Lutto al Tg 5 È morto lo storico inviato Gianluigi Armaroli. - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.