E’ morto Gianluigi Armaroli storico corrispondente dall’Emilia-Romagna per Tg5

È scomparso a 77 anni Gianluigi Armaroli, noto giornalista e storico corrispondente dell’Emilia-Romagna per il Tg5. Figura di riferimento nel settore, Armaroli ha contribuito a raccontare importanti eventi della regione, lasciando un ricordo indelebile nel giornalismo italiano. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dell’informazione e per chi lo ha seguito nel corso degli anni.

