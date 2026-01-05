È morto David Rosen il co-fondatore di SEGA a 95 anni

Il 25 dicembre 2025 si è spento David M. Rosen, co-fondatore di SEGA, all’età di 95 anni. Figura chiave nella nascita e nello sviluppo del colosso giapponese, Rosen ha contribuito in modo significativo alla storia dell’industria dei videogiochi. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il settore, lasciando un’eredità duratura nel mondo dell’intrattenimento elettronico.

David M. Rosen, co-fondatore e protagonista assoluto delle origini di SEGA, è scomparso il 25 dicembre 2025 all’età di 95 anni, circondato dalla sua famiglia. La notizia, riportata da RePlay Magazine, è stata resa pubblica solo in questi giorni. Con la sua visione imprenditoriale e il suo profondo legame con il Giappone, Rosen ha contribuito in modo determinante alla nascita e allo sviluppo di una delle aziende più influenti della storia dell’intrattenimento elettronico. La storia di Rosen inizia nel secondo dopoguerra. Tra il 1948 e il 1952 prestò servizio nella United States Air Force, venendo assegnato al Giappone e all’Estremo Oriente durante la Guerra di Corea. 🔗 Leggi su Game-experience.it

