È morto Alessandro Tiberti | il giornalista Rai che ha raccontato lo sport per tre decenni

Il 5 gennaio 2026 si è spento Alessandro Tiberti, giornalista sportivo con una carriera di oltre trenta anni in Rai. Figura stimata nel settore, Tiberti ha contribuito a raccontare lo sport con professionalità e competenza, diventando un punto di riferimento per gli appassionati e per il pubblico televisivo. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il giornalismo sportivo italiano.

È morto oggi, 5 gennaio 2026, Alessandro Tiberti, giornalista sportivo che per oltre tre decenni ha rappresentato un punto di riferimento per Rai Sport. Aveva 61 anni e da tempo combatteva contro una malattia. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione nell'ambiente giornalistico e sportivo italiano. Tiberti non era solo un professionista stimato, ma una presenza costante nelle case degli italiani che hanno seguito lo sport attraverso le reti Rai per generazioni. Addio ad un collega elegante, bravo, educato e sempre alla ricerca della notizia. Alessandro Tiberti, appena 61 anni, lascia un grande vuoto.

