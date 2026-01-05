E’ morto Alessandro Tiberti il cordoglio della Rai

La Rai esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Alessandro Tiberti, deceduto all’età di 61 anni. Figura di rilievo di Rai Sport per oltre tre decenni, Tiberti ha contribuito con professionalità e dedizione alla storia del servizio pubblico. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione sul valore del suo lavoro e del suo impegno nel mondo dello sport e della comunicazione.

Chi era Alessandro Tiberti, il giornalista di Rai Sport morto a 61 anni: carriera, Olimpiadi e ricordo dei colleghi - La notizia è arrivata come un colpo secco nel mondo del giornalismo sportivo: Alessandro Tiberti è morto a 61 anni. alphabetcity.it

Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Alessandro Tiberti storico volto di Raisport - La sua scomparsa «è per tutta la Rai motivo di profonda tristezza, per la perdita di un giornalista di grandi capacità professionali e spessore umano» ... msn.com

