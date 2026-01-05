E’ morto Alessandro Tiberti il cordoglio della Rai

Da periodicodaily.com 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Rai esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Alessandro Tiberti, deceduto all’età di 61 anni. Figura di rilievo di Rai Sport per oltre tre decenni, Tiberti ha contribuito con professionalità e dedizione alla storia del servizio pubblico. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione sul valore del suo lavoro e del suo impegno nel mondo dello sport e della comunicazione.

(Adnkronos) – E' morto all'età di 61 anni Alessandro Tiberti, "volto e voce di Rai Sport per oltre 30 anni". La sua scomparsa avvenuta oggi 5 gennaio, si legge in una nota, "è per tutta la Rai motivo di profonda tristezza, per la perdita di un giornalista di grandi capacità professionali e spessore umano. Anche . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: Morto Alessandro Tiberti: volto e voce di Rai Sport aveva 61 anni, era malato da tempo

Leggi anche: Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Alessandro Tiberti storico volto di Raisport

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

e8217 morto alessandro tibertiAlessandro Tiberti, morto il giornalista di Rai Sport: aveva 61 anni. L'azienda: «Esempio al quale continuare a fare riferimento» - È morto all'età di 61 anni Alessandro Tiberti, volto e voce di Rai Sport per oltre 30 anni: lo annuncia Viale Mazzini, ... msn.com

e8217 morto alessandro tibertiChi era Alessandro Tiberti, il giornalista di Rai Sport morto a 61 anni: carriera, Olimpiadi e ricordo dei colleghi - La notizia è arrivata come un colpo secco nel mondo del giornalismo sportivo: Alessandro Tiberti è morto a 61 anni. alphabetcity.it

e8217 morto alessandro tibertiLutto nel mondo del giornalismo, è morto Alessandro Tiberti storico volto di Raisport - La sua scomparsa «è per tutta la Rai motivo di profonda tristezza, per la perdita di un giornalista di grandi capacità professionali e spessore umano» ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.