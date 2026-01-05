È morta Kia il cane aretino che portava sorrisi ai bambini ricoverati al Meyer

È deceduto Kia, il cane di Arezzo che ha portato conforto e sorrisi ai bambini ricoverati al Meyer. Gli animali, in modo semplice e silenzioso, offrono un sostegno importante alle persone in difficoltà. Kia rimarrà nel ricordo di chi ha avuto la fortuna di incontrarlo, testimonianza dell’importanza della presenza animale nel percorso di cura e conforto.

Ogni animale è prezioso. Ma alcuni cani hanno fatto veramente qualcosa di speciale e sono entrati nel cuore di chi hanno incontrato sul loro cammino.Kia è stato questo: un'impronta nel cuore di tante, tantissime persone. Da anni era impegnata negli interventi assistiti con gli animali (pet therapy) con l'associazione Antropozoa di Castelfranco di Sopra.

