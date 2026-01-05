Eva Schloss-Geiringer, sorellastra di Anne Frank, è venuta a mancare. Sopravvissuta ad Auschwitz, ha dedicato la sua vita a testimoniare gli orrori del nazismo e a promuovere la memoria delle vittime. La sua esperienza rappresenta un importante monito per le future generazioni e un patrimonio di testimonianza storica.

È morta Eva Schloss-Geiringer, sopravvissuta ad Auschwitz e testimone degli orrori e della ferocia dei nazisti. Si è spenta a Londra all’età di 96 anni, come ha confermato la famiglia in una breve nota al Jewish News. Austriaca, durante la Seconda guerra mondiale fu amica di Anne Frank, con cui giocò da bambina prima della deportazione nei campi di concentramento e di cui divenne sorella acquisita. Sua madre Fritzi, infatti, aveva sposato Frank, padre di Anne, dopo che entrambi tornarono vivi dai Lager, unici superstiti tra i componenti delle rispettive famiglie. Tanti gli omaggi, tra cui quello della Royal Family che ha salutato una donna capace di promuovere «gentilezza, coraggio, comprensione e resilienza attraverso il suo instancabile lavoro». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - È morta Eva Schloss-Geiringer, sorellastra di Anne Frank

Leggi anche: Eva Schloss-Geiringer, è morta la sorellastra di Anne Frank

Leggi anche: Addio a Eva Schloss, amica d’infanzia e sorellastra di Anne Frank

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Morta Eva Schloss-Geiringer, la sorellastra di Anne Frank; È morta la sorellastra di Anna Frank.

Addio a Eva Schloss, amica d'infanzia e sorellastra di Anne Frank - Geiringer, sopravvissuta all'Olocausto, testimone della Shoah e sorellastra di Anne Frank, è morta sabato 3 gennaio a Londra all'età di 96 anni. msn.com