È morta Anna Falcone sorella di Giovanni Il sindaco di Palermo | Ne ha custodito e onorato la memoria con dignità
È scomparsa Anna Falcone, sorella del magistrato Giovanni Falcone, ucciso nella strage di Capaci nel 1992. A 95 anni, ha dedicato la vita a custodire e onorare la memoria del fratello con dignità. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione sulla forza del ricordo e sull’importanza di conservare i valori di giustizia e legalità.
È morta a 95 anni Anna Falcone, la sorella del magistrato Giovanni ucciso dalla amfia nella strage di Capaci il 23 maggio 1992. Con la sorella Maria aveva contribuito alla creazione della Fondazione intestata al fratello. Un carattere riservato aveva caratterizzato il suo impegno antimafia, manifestandolo sempre con molta discrezione, non a caso sono pochi i suoi interventi pubblici. Durante il corteo del 2014 per commemorare il giudice, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani, si affacciò dal balcone di casa sua per mostrare un ritratto del fratello e della cognata, uccisi nell'attentato in autostrada. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
