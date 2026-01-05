È morta Anna Falcone la sorella maggiore del magistrato ucciso dalla mafia

È venuta a mancare Anna Falcone, sorella maggiore del magistrato Giovanni Falcone, assassinato dalla mafia nel 1992. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione sulla memoria e sull’impegno contro la criminalità organizzata. La famiglia Falcone ha sempre mantenuto vivo il ricordo delle vittime e l’importanza della lotta alla mafia.

È morta Anna Falcone, sorella maggiore di Giovanni Falcone, il magistrato ucciso nella strage di Capaci il 23 maggio 1992. La notizia della sua scomparsa ha riportato l’attenzione su una famiglia che ha pagato un prezzo altissimo nella lotta contro Cosa Nostra, e che ha continuato a custodire la memoria di quel sacrificio attraverso decenni di impegno civile. Anna aveva 95 anni e ha rappresentato per anni un punto di riferimento silenzioso ma costante nella preservazione del ricordo del fratello magistrato. Dopo la tragedia che sconvolse l’Italia, lei e gli altri familiari hanno dovuto affrontare non solo il dolore personale, ma anche la responsabilità pubblica di mantenere viva la memoria di Giovanni Falcone e del suo lavoro contro la criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

