E' morta Anna Falcone la sorella maggiore del magistrato Giovanni

È scomparsa Anna Falcone, sorella maggiore del magistrato Giovanni Falcone, vittima della mafia nella strage di Capaci. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione sulle persone che hanno condiviso l’impegno contro la criminalità organizzata, lasciando un ricordo di coraggio e dedizione. La notizia richiama l’importanza della memoria e del rispetto per chi ha combattuto per un’Italia più giusta.

AGI - È morta  Anna Falcone, sorella maggiore del magistrato  Giovanni Falcone, ucciso dalla mafia nella  strage di Capaci. A darne notizia è il  sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. Prima di tre fratelli, aveva 95 anni.  "La scomparsa di  Anna Falcone  - ha detto - rappresenta un momento di  profondo cordoglio  per la città di  Palermo. Con il suo stile riservato e la sua straordinaria dignità,  Anna Falcone  ha custodito e onorato la  memoria del fratello Giovanni." Il contributo alla Fondazione Falcone. Anna Falcone, insieme alla sorella Maria, come ricorda il sindaco di Palermo "ha contribuito alla nascita della  Fondazione Falcone, offrendo un  sostegno silenzioso ma fondamentale  alla diffusione dei  valori di legalità e giustizia  che il  giudice Falcone  ha incarnato". 🔗 Leggi su Agi.it

