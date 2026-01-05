E' morta Anna Falcone la sorella maggiore del magistrato Giovanni

È scomparsa Anna Falcone, sorella maggiore del magistrato Giovanni Falcone, vittima della mafia nella strage di Capaci. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione sulle persone che hanno condiviso l’impegno contro la criminalità organizzata, lasciando un ricordo di coraggio e dedizione. La notizia richiama l’importanza della memoria e del rispetto per chi ha combattuto per un’Italia più giusta.

AGI - È morta Anna Falcone, sorella maggiore del magistrato Giovanni Falcone, ucciso dalla mafia nella strage di Capaci. A darne notizia è il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. Prima di tre fratelli, aveva 95 anni. "La scomparsa di Anna Falcone - ha detto - rappresenta un momento di profondo cordoglio per la città di Palermo. Con il suo stile riservato e la sua straordinaria dignità, Anna Falcone ha custodito e onorato la memoria del fratello Giovanni." Il contributo alla Fondazione Falcone. Anna Falcone, insieme alla sorella Maria, come ricorda il sindaco di Palermo "ha contribuito alla nascita della Fondazione Falcone, offrendo un sostegno silenzioso ma fondamentale alla diffusione dei valori di legalità e giustizia che il giudice Falcone ha incarnato".

Morta Anna Falcone, addio alla sorella maggiore del magistrato ucciso dalla mafia - Con la sorella più piccola aveva contribuito alla creazione della Fondazione dedicata al magistrato di cui aveva ...

Lutto nella famiglia di Giovanni Falcone: è morta la sorella Anna - Con discrezione ha lottato per la legalità e il ricordo del fratello Giovanni.

È morta Anna Falcone, sorella maggiore di Giovanni: il magistrato ucciso dalla mafia

Morta Anna Falcone sorella maggiore del magistrato ucciso dalla mafia. Con Maria aveva contribuito alla creazione della Fondazione intestata al magistrato

