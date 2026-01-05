E’ l’ora di salutare l’albero di Natale Naturale o sintetico ecco come smaltirlo

Al termine delle festività natalizie, molte famiglie si trovano a dover smaltire l’albero di Natale, sia esso naturale o artificiale. È importante seguire le modalità corrette di smaltimento per rispettare l’ambiente e le normative locali. In questa guida, spiegheremo come procedere in modo responsabile e pratico, offrendo indicazioni chiare e precise per il corretto conferimento dell’albero di Natale.

Firenze, 5 gennaio 2026 – Con l’arrivo dell’Epifania per migliaia di famiglie arriva uno dei rituali che segna davvero la fine delle festività: dire addio all’albero di Natale. Un passaggio semplice solo in apparenza, che, se fatto nel modo corretto, permette di evitare abbandoni impropri e di dare nuova vita ai materiali, che possono essere recuperati nel segno del rispetto per l’ambiente. Plures Alia ricorda ai cittadini le modalità corrette per smaltire gli alberi di Natale, naturali e sintetici, secondo le regole in vigore sul territorio. Gli alberi di Natale naturali. Gli alberi di Natale naturali, quando non è possibile ripiantarli, possono essere conferiti fino al 25 gennaio presso gli Ecocentri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

