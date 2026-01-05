La recente nomina di una donna alla guida della transizione venezuelana segna un cambiamento rilevante nel panorama politico del paese. Tuttavia, resta da chiarire se questa figura corrisponda alle aspettative di leader dell’opposizione come María Corina Machado, o se risponda piuttosto alle strategie di altri attori internazionali. La transizione venezuelana si sta delineando come un processo complesso, con molte incognite sul ruolo e l’influenza delle nuove leadership.

L a transizione venezuelana passa dalle mani di una donna. Ma non sono quelle della premio Nobel Maria Corina Machado. Il tribunale Supremo di Caracas ha stabilito – in base agli articoli 233 e 234 della Costituzione – che a diventare presidente ad interim e guidare la transizione dopo la cattura di Nicolás Maduro e della first lady Cilia Flores da parte di un commando americano sarà Delcy Rodríguez, vicepresidente esecutiva di Maduro e ministra del Petrolio. L'operazione, secondo il New York Times, sarebbe stata concordata già settimane fa dall'amministrazione Trump. Washington ritiene Rodriguez una figura gestibile come Machado non sarebbe stata.

È la prima presidente donna ad assumere l'incarico che la leader dell'opposizione María Corina Machado immaginava suo. Ma non è chiaro se è la figura "gestibile" che Trump immaginava

Leggi anche: María Corina Machado, manifestazioni in tutta l'America Latina per la leader dell'opposizione venezuelana

Leggi anche: Trump: ‘Machado è una brava donna, ma difficile che sia leader’

