Mickey Rourke, 73 anni, rischia di essere sfrattato dalla sua abitazione di Los Angeles a causa di un arretrato di 60 mila dollari. L’attore, noto per il suo ruolo in 9 settimane e mezzo e simbolo degli anni Ottanta, riceve ora il sostegno dei fan, che si sono mobilitati per aiutarlo a far fronte alla difficile situazione finanziaria.

M ickey Rourke, 73 anni, richia di essere sfrattato dalla sua abitazione di Los Angeles. L’attore di 9 settimane e ½, uno dei grandi sex symbol degli anni Ottanta, risulta essere in arretrato con il pagamento dell’affitto. Non per pochi spiccioli, ma per una cifra che arriva che arriva a circa 59.100 dollari. E dato che il 18 dicembre il proprietario gli ha fatto causa, per evitare l’allontanamento forzato Mickey Rourke ha autorizzato una campagna di crowdfunding rivolta ai suoi fan e al pubblico. E in poche ore ha già raccolto metà del denaro necessario. Ecco com’è andata. Mickey Rourke ci va pesante su Tom Cruise: «Irrilevante, fa la stessa parte da 35 anni» X Leggi anche › Mickey Rourke è stato espulso dal “Grande fratello Vip” inglese › Mickey Rourke, 64 anni tra successi, fallimenti ed eccessi La raccolta fondi per l’affitto di Mickey Rourke. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - È in arretrato di 60mila dollari, ma i fan corrono in suo aiuto

