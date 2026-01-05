È il racconto dell’identità di una città

Nella piazza dei sogni di Rimini, dove il ricordo di Federico Fellini si intreccia con la vita quotidiana, prende forma l’attesa dell’evento che aprirà il 2026 sportivo. La Fiamma Olimpica, simbolo di unità e passione, si prepara a illuminare la città, conferendo alla sua identità un senso di continuità tra passato e futuro. Un momento che rappresenta l’essenza di Rimini, città di tradizione e innovazione.

di Giuseppe Catapano Nella piazza dei sogni prende forma la realtà. La Fiamma Olimpica a Rimini. Ciak, nel luogo della città consacrato a Federico Fellini si ‘gira’ l’evento che apre il 2026 nel segno dello sport. In piazza Malatesta – ribattezzata appunto piazza dei sogni, in omaggio al genio visionario di Fellini – l’accensione del braciere è un po’ la rappresentazione di una Rimini che sullo sport ha puntato facendone un pilastro della propria crescita. Non poteva esserci momento migliore del passaggio della Fiamma Olimpica per rafforzare questa dichiarazione d’intenti. Perché le Olimpiadi sono il momento più alto per uno sportivo e perché Rimini ha davvero i cinque cerchi nell’anima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: "Piacenza littoria", il racconto illustrato di una città in trasformazione

Leggi anche: Palermo, racconto di una città in 100 opere di Sergio Troisi

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Prato Della Valle, Padova, Italia

Non solo luci e addobbi: a Limite sull’Arno e Capraia Fiorentina il Natale diventa racconto, identità e orgoglio di comunità. Dalla Barca del Giubileo, nata sul fiume Arno e arrivata fino a Roma e Assisi, all’orcio di terracotta che celebra la storica tradizione delle - facebook.com facebook