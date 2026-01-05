Duo Renata Benvegnù e Federico Guglielmo in concerto a Piove di Sacco
Duo Renata Benvegnù e Federico Guglielmo terrà un concerto a Piove di Sacco, nell’ambito della stagione musicale dell’Associazione Orchestra Giovanile della Saccisica, in collaborazione con il Comune. L’evento offre un’occasione per apprezzare musica classica di qualità, in un contesto dedicato alla promozione culturale della comunità.
Prosegue la stagione concertistica dell'Associazione Orchestra Giovanile della Saccisica in collaborazione con l'assessorato alla cultura del Comune di Piove di Sacco, con un nuovo appuntamento all’insegna della grande musica classica. Domenica 18 gennaio alle ore 17, presso l’Auditorium G. Paolo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Si è spenta “nonna Effa”: 110 anni tra Piove di Sacco e Lazio
Leggi anche: Grande Nottata Horror, XVII edizione: cinema da brividi a Piove di Sacco
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.