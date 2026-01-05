Due pedoni sono stati investiti ad Anguillara e Castel Gandolfo

Nelle ultime 48 ore, due pedoni sono stati coinvolti in incidenti stradali nelle aree dei Castelli Romani e dei laghi in provincia di Roma. Gli episodi pongono l'attenzione sulla sicurezza stradale e la necessità di maggiore attenzione da parte di tutti gli utenti della strada. Continueranno gli approfondimenti per accertare le cause e adottare eventuali misure preventive.

Due pedoni sono stati investiti nell'arco di 48 ore ai Castelli Romani e nella zona dei laghi in provincia di Roma. Entrambi feriti, sono stati trasportati in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita. Pedone investito ad Anguillara. La sera del 3 gennaio, i carabinieri della stazione di.

