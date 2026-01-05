Dubbi su trasparenza e governance | clamoroso Djokovic lascia a sorpresa il sindacato da lui fondato

Novak Djokovic ha annunciato la sua decisione di lasciare la Professional Tennis Players Association (Ptpa), il sindacato da lui stesso fondato nel 2020. Questa scelta solleva interrogativi sulla trasparenza e la governance dell'organizzazione, con il campione che si distacca dopo alcuni anni di attività. La decisione di Djokovic rappresenta un cambiamento importante nel panorama del tennis professionistico e le sue motivazioni sono ancora da chiarire.

Novak Djokovic ha deciso di lasciare la Ptpa (che sta per Professional Tennis Players Association ), il sindacato che lui stesso aveva fondato nel 2020. Una decisione arrivata a sorpresa nella giornata di domenica, con l'annuncio del tennista sul proprio profilo X. L'ex numero 1 del mondo ha infatti deciso di lasciare il sindacato che lui stesso aveva ideato e creato nell'estate 2020 insieme a Vasek Pospisil, oggi ritiratosi. Nonostante la Ptpa sia stata ufficialmente riconosciuta come organizzazione solo nel 2021, la sua prima presentazione era risalente allo US Open del 2020. Lo scopo principale doveva essere quello di tutelare nel migliore dei modi i diritti dei giocatori nelle varie sedi delle organizzazioni governanti di questo sport. Djokovic fa un passo indietro Novak lo dice chiaramente, citando dubbi su trasparenza e governance del sindacato che lui stesso aveva creato. Una presa di posizione netta, che scuote il mondo del tennis proprio alla vigilia della nuova stagione

