Dreamgirls Eddie Murphy | Ecco perché lasciai gli Oscar 2007 in anticipo

Eddie Murphy, protagonista di Beverly Hills Cop, ha spiegato le ragioni che lo portarono a lasciare in anticipo la cerimonia degli Oscar 2007. In questa intervista, l’attore condivide i motivi dietro quella decisione, offrendo uno sguardo autentico su un episodio che ha suscitato molta curiosità. Un racconto semplice e diretto che aiuta a comprendere meglio un momento particolare della sua carriera.

La star di Beverly Hills Cop ha raccontato il motivo per il quale decise di lasciare anticipatamente la cerimonia di premiazione degli Academy Award. Intervistato da Entertainment Weekly, Eddie Murphy è tornato a parlare del motivo per il quale decise di lasciare anticipatamente la Notte degli Oscar 2007, quando partecipò da candidato al miglior attore non protagonista per Dreamgirls. L'attore non vinse la statuetta, che fu assegnata ad Alan Arkin per Little Miss Sunshine e anche per questo motivo, Murphy decise di abbandonare anticipatamente l'evento, come ha spiegato nell'intervista per il documentario Netflix, Being Eddie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dreamgirls, Eddie Murphy: "Ecco perché lasciai gli Oscar 2007 in anticipo" Leggi anche: Eddie Murphy: “L’Academy mi inserì nella Black List”, ecco perché Leggi anche: Being Eddie: il trailer del documentario Netflix su Eddie Murphy La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Dreamgirls, Eddie Murphy: "Ecco perché lasciai gli Oscar 2007 in anticipo" - La star di Beverly Hills Cop ha raccontato il motivo per il quale decise di lasciare anticipatamente la cerimonia di premiazione degli Academy Award. movieplayer.it

