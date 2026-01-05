Dovete sempre guardare i meme e i video che vi mando | la regola della mamma boomer diventa virale

Da fanpage.it 5 gen 2026

Una madre boomer ha stabilito una regola semplice ma ferrea: tutti devono guardare e rispondere ai suoi meme e video inviati nella chat di famiglia, usando sempre un'emoji. La sua richiesta, nata dalla frustrazione di essere ignorata, è diventata virale, attirando l’attenzione su un modo originale di coinvolgere i figli e di comunicare attraverso i social. Un esempio di come le dinamiche familiari si adattino ai nuovi mezzi di comunicazione.

Stufa che i suoi video di animali e meme poco divertenti venissero costantemente ignorati dai figli, una madre ha inviato nella chat di famiglia un messaggio perentorio per imporre una nuova regola: le immagini e i meme inviati da mamma e papà vanno sempre visti e commentati con una emoji. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

