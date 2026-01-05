Dove vedere in tv Italia-Francia United Cup 2026 | orari singolari e doppio programma streaming
Per seguire la partita Italia-Francia alla United Cup 2026, è possibile consultare gli orari e i canali di trasmissione in TV e streaming. La sfida, di importanza cruciale per entrambe le nazionali, si svolge secondo un programma specifico con orari singolari e doppi. Qui trovi tutte le informazioni utili per seguire l’incontro e conoscere il calendario delle partite.
La sfida tra Italia e Francia ha una valenza di necessità sia per l’una che per l’altra selezione ai fini della prosecuzione del percorso in United Cup 2026. Posta la Svizzera prima nel girone C di Perth, il secondo posto può valere il passaggio del turno per migliore confronto con le altre due seconde dell’ex sede della Hopman Cup. L’Italia in quest’occasione gode di favori del pronostico piuttosto evidenti, perché parte favorita in tutti e tre i confronti. Nel primo perché Jasmine Paolini guadagna enormemente dal cambio Lois Boisson-Léolia Jeanjean in casa francese, nel secondo perché il livello di Flavio Cobolli può dirsi senz’altro superiore a quello di Arthur Rinderknech, anche se qui il fatto è che i margini si prestano maggiormente a un certo tipo di possibili sviluppi. 🔗 Leggi su Oasport.it
