Dove si trova la chiesa più inaccessibile del mondo raggiungibile solo dopo una difficile scalata tra le montagne

Abuna Yemata Guh, in Etiopia, è considerata la chiesa più inaccessibile al mondo. Situata tra le montagne, può essere raggiunta solo attraverso una difficile scalata tra le rocce. La sua posizione remota e la complessità dell’accesso la rendono un esempio unico di architettura religiosa immersa in un contesto naturale selvaggio e suggestivo.

