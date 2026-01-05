Dove si trova la chiesa più inaccessibile del mondo raggiungibile solo dopo una difficile scalata tra le montagne
Abuna Yemata Guh, in Etiopia, è considerata la chiesa più inaccessibile al mondo. Situata tra le montagne, può essere raggiunta solo attraverso una difficile scalata tra le rocce. La sua posizione remota e la complessità dell’accesso la rendono un esempio unico di architettura religiosa immersa in un contesto naturale selvaggio e suggestivo.
Chiese magnifiche affascinano ogni giorno il mondo, ma tra tutte spicca Abuna Yemata Guh in Etiopia, sospesa tra le rocce e raggiungibile solo con molto coraggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
