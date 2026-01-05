Dove si trova il Tateyama Snow Corridor la strada interamente scavata nella neve
Il Tateyama Snow Corridor si trova nelle Alpi giapponesi, all’interno del Toyama Prefecture. Questa celebre strada, scavata interamente nella neve, è aperta solo durante la primavera, offrendo un paesaggio unico con muri di neve che possono raggiungere anche i 20 metri di altezza. Una visita al corridor permette di vivere un’esperienza suggestiva in uno degli scenari più spettacolari della regione.
Nel cuore delle Alpi giapponesi c’è una strada che ogni primavera riemerge, scavata tra muri di neve altissimi e visitabile solo per poche settimane all’anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L'iconica strada in Giappone che corre fra due muri di neve alti 20 metri - In Giappone, la Tateyama Snow Corridor riemerge ogni anno da 20 metri di neve, diventando col tempo un'esempio incredibile di ingegneria alpina. auto.everyeye.it
